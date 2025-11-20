اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 519,12 تەڭگە، ساتۋ - 521,30 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,18 تەڭگە، ساتۋ - 604,57 تەڭگە؛
- رۋبل 6,34 - 6,45 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,90 - 76,44 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 517,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 524,27 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601 تەڭگە، ساتۋ - 609,30 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,32 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە؛
- يۋان 74,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,78 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 19-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,47 تەڭگەگە ارزانداپ، 519,41 تەڭگە بولدى.