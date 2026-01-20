ق ز
    10:09, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 508,72 تەڭگە، ساتۋ - 511,09 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,91 تەڭگە، ساتۋ - 595,67 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,42 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,76 - 76,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 507,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 514,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,90 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 74,11 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,09 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 19-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,44 تەڭگەگە ارزانداپ، 509,63 تەڭگە بولدى.

