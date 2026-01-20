اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 508,72 تەڭگە، ساتۋ - 511,09 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,91 تەڭگە، ساتۋ - 595,67 تەڭگە؛
- رۋبل 6,42 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,76 - 76,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 507,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 514,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,90 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 74,11 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,09 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 19-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,44 تەڭگەگە ارزانداپ، 509,63 تەڭگە بولدى.