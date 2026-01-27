ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:52, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    юань и доллар
    Фото: Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 502,15 تەڭگە، ساتۋ - 504,47 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,20 تەڭگە، ساتۋ - 597,51 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,49 - 6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,48 - 76,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 500,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 507,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,03 تەڭگە، ساتۋ - 600,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,32 تەڭگە، ساتۋ - 6,62 تەڭگە؛

    - يۋان 74,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,53 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 26 - قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,4 تەڭگەگە ارزانداپ، 501,79 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا ۋاليۋتا باعامى
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
