اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 502,15 تەڭگە، ساتۋ - 504,47 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,20 تەڭگە، ساتۋ - 597,51 تەڭگە؛
- رۋبل 6,49 - 6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,48 - 76,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 500,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 507,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,03 تەڭگە، ساتۋ - 600,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,32 تەڭگە، ساتۋ - 6,62 تەڭگە؛
- يۋان 74,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,53 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 26 - قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,4 تەڭگەگە ارزانداپ، 501,79 تەڭگە بولدى.