09:24, 06 - اقپان 2026 | GMT +5
اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 493,61 تەڭگە، ساتۋ - 496,60 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,23 تەڭگە، ساتۋ - 587,59 تەڭگە؛
- رۋبل 6,41 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,15 - 74,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 493,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,00 تەڭگە، ساتۋ - 591,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 72,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,89 تەڭگەدەن ساتىلادى.