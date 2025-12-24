10:23, 24 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 510,49 تەڭگە، ساتۋ - 513,00 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 599,81 تەڭگە، ساتۋ - 604,75 تەڭگە؛
- رۋبل 6,42 - 6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,65 - 75,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 508,27 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,25 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 599,28 تەڭگە، ساتۋ - 609,27 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە؛
- يۋان 72,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,95 تەڭگەدەن ساتىلادى.