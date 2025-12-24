ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:23, 24 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 510,49 تەڭگە، ساتۋ - 513,00 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 599,81 تەڭگە، ساتۋ - 604,75 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,42 - 6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 72,65 - 75,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    -  دوللار 508,27 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,25 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 599,28 تەڭگە، ساتۋ - 609,27 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە؛
    - يۋان 72,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,95 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    تەگ:
    ەكونوميكا ۋاليۋتا باعامى
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
