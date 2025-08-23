08:50, 23 - تامىز 2025 | GMT +5
اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 537,53 تەڭگە، ساتۋ - 539,46 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,98 تەڭگە، ساتۋ - 628,41 تەڭگە؛
- رۋبل 6,62 - 6,73 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 534,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 541,55 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 619,52 تەڭگە، ساتۋ - 629,52 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,62 تەڭگە، ساتۋ - 6,72 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 22 -تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,39 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,34 تەڭگە بولدى.