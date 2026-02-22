اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 497,02 تەڭگە، ساتۋ - 501,21 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,47 تەڭگە، ساتۋ - 589,98 تەڭگە؛
- رۋبل 6,37 - 6,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,77 - 72,95 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 496,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,98 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,05 تەڭگە، ساتۋ - 591,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 71,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,58 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالا كەتسەك، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,66 تەڭگە بولدى.