ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:51, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    — دوللار: ساتىپ الۋ — 505,10 تەڭگە، ساتۋ — 508,29 تەڭگە؛
    — ەۋرو: ساتىپ الۋ — 580,66 تەڭگە، ساتۋ — 587,50 تەڭگە؛
    — رۋبل 6,45 — 6,57 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    — يۋان 71,46 — 74,42 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    — دوللار 502,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    — ەۋرو: ساتىپ الۋ — 583,69 تەڭگە، ساتۋ — 593,66 تەڭگە؛
    — رۋبل: ساتىپ الۋ — 6,47 تەڭگە، ساتۋ — 6,57 تەڭگە؛
    — يۋان 72,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,86 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 4- جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 499,65 تەڭگە بولدى.

