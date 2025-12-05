اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
— دوللار: ساتىپ الۋ — 505,10 تەڭگە، ساتۋ — 508,29 تەڭگە؛
— ەۋرو: ساتىپ الۋ — 580,66 تەڭگە، ساتۋ — 587,50 تەڭگە؛
— رۋبل 6,45 — 6,57 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
— يۋان 71,46 — 74,42 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
— دوللار 502,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
— ەۋرو: ساتىپ الۋ — 583,69 تەڭگە، ساتۋ — 593,66 تەڭگە؛
— رۋبل: ساتىپ الۋ — 6,47 تەڭگە، ساتۋ — 6,57 تەڭگە؛
— يۋان 72,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,86 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 4- جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 499,65 تەڭگە بولدى.