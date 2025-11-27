ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:07, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار، رۋبل، يۋاندى قانشادان ساتىپ الۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 518,47 تەڭگە، ساتۋ - 520,20 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,50 تەڭگە، ساتۋ - 602,93 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,47 - 6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,66 - 76,12 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 516,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 523,46 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,51 تەڭگە، ساتۋ - 607,42 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە؛

    - يۋان 74,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,59 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 26-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,25 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,68 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
