اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار، رۋبل، يۋاندى قانشادان ساتىپ الۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 518,47 تەڭگە، ساتۋ - 520,20 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,50 تەڭگە، ساتۋ - 602,93 تەڭگە؛
- رۋبل 6,47 - 6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,66 - 76,12 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 516,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 523,46 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,51 تەڭگە، ساتۋ - 607,42 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە؛
- يۋان 74,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,59 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 26-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,25 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,68 تەڭگە بولدى.