    10:14, 11 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 519,28 تەڭگە، ساتۋ - 521,94 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,24 تەڭگە، ساتۋ - 606,92 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,53 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,11 - 74,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 515,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 522,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,76 تەڭگە، ساتۋ - 607,73 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,51 تەڭگە، ساتۋ - 6,66 تەڭگە؛

    - يۋان 72,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,07 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 10-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,5 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,39 تەڭگە بولدى.

