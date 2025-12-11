اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 519,28 تەڭگە، ساتۋ - 521,94 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,24 تەڭگە، ساتۋ - 606,92 تەڭگە؛
- رۋبل 6,53 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,11 - 74,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 515,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 522,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,76 تەڭگە، ساتۋ - 607,73 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,51 تەڭگە، ساتۋ - 6,66 تەڭگە؛
- يۋان 72,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,07 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 10-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,5 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,39 تەڭگە بولدى.