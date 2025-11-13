ق ز
    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 525,46 تەڭگە، ساتۋ - 527,13 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,91 تەڭگە، ساتۋ - 611,02 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,40 - 6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 74,11 - 76,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 523,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,54 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 604,40 تەڭگە، ساتۋ - 614,25 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,42 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.

    - يۋان 74,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 12-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,61 تەڭگەگە ارزانداپ، 524,65 تەڭگە بولدى.

