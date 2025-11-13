اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 525,46 تەڭگە، ساتۋ - 527,13 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,91 تەڭگە، ساتۋ - 611,02 تەڭگە؛
- رۋبل 6,40 - 6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 74,11 - 76,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 523,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,54 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 604,40 تەڭگە، ساتۋ - 614,25 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,42 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.
- يۋان 74,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 12-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,61 تەڭگەگە ارزانداپ، 524,65 تەڭگە بولدى.