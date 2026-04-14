    09:39, 14 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Тенге доллар
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: 471,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 478,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 551,99 تەڭگە، ساتۋ - 561,97 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,12 تەڭگە، ساتۋ - 6,42 تەڭگە؛
    - يۋان 68,41 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,20 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 473,79 تەڭگە، ساتۋ - 476,39 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,20 تەڭگە، ساتۋ - 558,78 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,13 - 6,25 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 69,24 - 72,06 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 13-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,71 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 474,90 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
