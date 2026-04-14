اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: 471,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 478,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 551,99 تەڭگە، ساتۋ - 561,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,12 تەڭگە، ساتۋ - 6,42 تەڭگە؛
- يۋان 68,41 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,20 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 473,79 تەڭگە، ساتۋ - 476,39 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,20 تەڭگە، ساتۋ - 558,78 تەڭگە؛
- رۋبل 6,13 - 6,25 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,24 - 72,06 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 13-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,71 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 474,90 تەڭگە بولدى.