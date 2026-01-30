اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 501,72 تەڭگە، ساتۋ - 504,04 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 599,17 تەڭگە، ساتۋ - 603,75 تەڭگە؛
- رۋبل 6,50 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,29 - 75,98 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 501,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 508,90 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,00 تەڭگە، ساتۋ - 607,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 74,20 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,46 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 29 - قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,77 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,17 تەڭگە بولدى.