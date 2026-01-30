ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:37, 30 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 501,72 تەڭگە، ساتۋ - 504,04 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 599,17 تەڭگە، ساتۋ - 603,75 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,50 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,29 - 75,98 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 501,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 508,90 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,00 تەڭگە، ساتۋ - 607,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛

    - يۋان 74,20 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,46 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 29 - قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,77 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,17 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
