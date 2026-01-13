09:55, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5
اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 510,86 تەڭگە، ساتۋ - 514,30 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,14 تەڭگە، ساتۋ - 599,15 تەڭگە؛
- رۋبل 6,36 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,49 - 76,78 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 509,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,04 تەڭگە، ساتۋ - 600,14 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,29 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 73,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,65 تەڭگەدەن ساتىلادى.