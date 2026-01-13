ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:55, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 510,86 تەڭگە، ساتۋ - 514,30 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,14 تەڭگە، ساتۋ - 599,15 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,36 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,49 - 76,78 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 509,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,04 تەڭگە، ساتۋ - 600,14 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,29 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 73,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,65 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار