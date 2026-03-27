    10:06, 27 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: curzioresearch.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 479,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 485,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,01 تەڭگە، ساتۋ - 563,00 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,61 تەڭگە، ساتۋ - 6,01 تەڭگە؛
    - يۋان 71,57 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,78 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 481,74 تەڭگە، ساتۋ - 483,86 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,25 تەڭگە، ساتۋ - 560,81 تەڭگە؛
    - رۋبل 5,81 - 6,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 70,77 - 73,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
