    10:06, 10 - اقپان 2026 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    юань и доллар
    Фото: Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 494,34 تەڭگە، ساتۋ - 496,73 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,05 تەڭگە، ساتۋ - 590,03 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,36 - 6,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,39 - 74,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 493,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,03 تەڭگە، ساتۋ - 592,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 72,26 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,60 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 9-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,10 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,75 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا ۋاليۋتا باعامى
