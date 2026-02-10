اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 494,34 تەڭگە، ساتۋ - 496,73 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,05 تەڭگە، ساتۋ - 590,03 تەڭگە؛
- رۋبل 6,36 - 6,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,39 - 74,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 493,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,03 تەڭگە، ساتۋ - 592,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 72,26 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,60 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 9-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,10 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,75 تەڭگە بولدى.