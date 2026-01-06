ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:07, 06 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 513,44 تەڭگە، ساتۋ - 516,67 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 596,51 تەڭگە، ساتۋ - 603,34 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,16 - 6,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 72,78 - 75,25 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 509,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,04 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,04 تەڭگە، ساتۋ - 605,01 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە؛
    - يۋان 72,73 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,20 تەڭگەدەن ساتىلادى. 

    ەسكە سالايىق، 5-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,53 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 511,26 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
