اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 513,44 تەڭگە، ساتۋ - 516,67 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 596,51 تەڭگە، ساتۋ - 603,34 تەڭگە؛
- رۋبل 6,16 - 6,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,78 - 75,25 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 509,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,04 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,04 تەڭگە، ساتۋ - 605,01 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە؛
- يۋان 72,73 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,20 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 5-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,53 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 511,26 تەڭگە بولدى.