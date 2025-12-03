ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:25, 03 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    обмен валюты, ақша айырбастау
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 507,68 تەڭگە، ساتۋ - 510,13 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 588,93 تەڭگە، ساتۋ - 594,85 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,46 - 6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,77 - 75,34 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 505,57 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 512,54 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 587,46 تەڭگە، ساتۋ - 597,46 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە؛

    - يۋان 73,61 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,63 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 2-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,8 تەڭگەگە ارزانداپ، 508,20 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار