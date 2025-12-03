اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 507,68 تەڭگە، ساتۋ - 510,13 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 588,93 تەڭگە، ساتۋ - 594,85 تەڭگە؛
- رۋبل 6,46 - 6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,77 - 75,34 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 505,57 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 512,54 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 587,46 تەڭگە، ساتۋ - 597,46 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە؛
- يۋان 73,61 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,63 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 2-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,8 تەڭگەگە ارزانداپ، 508,20 تەڭگە بولدى.