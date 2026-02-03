ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:40, 03 - اقپان 2026 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    чипы США
    Фото: curzioresearch.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 504,47 تەڭگە، ساتۋ - 506,78 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 596,43 تەڭگە، ساتۋ - 600,98 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,39 - 6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,83 - 75,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 502,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,99 تەڭگە، ساتۋ - 603,97 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛

    - يۋان 73,38 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,66 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 2 - اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,93 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 505,17 تەڭگە بولدى.

