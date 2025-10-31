ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:07, 31 - قازان 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 530,97 تەڭگە، ساتۋ - 533,09 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 614,16 تەڭگە، ساتۋ - 618,68 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,50 - 6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,19 - 77,92 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 529,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 535,52 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 612,70 تەڭگە، ساتۋ - 619,70 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.

    - يۋان 75,80 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,51 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 30-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,11 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 530,07 تەڭگە بولدى.

     

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار