اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 530,97 تەڭگە، ساتۋ - 533,09 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 614,16 تەڭگە، ساتۋ - 618,68 تەڭگە؛
- رۋبل 6,50 - 6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,19 - 77,92 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 529,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 535,52 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 612,70 تەڭگە، ساتۋ - 619,70 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.
- يۋان 75,80 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,51 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 30-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,11 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 530,07 تەڭگە بولدى.