اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 515,61 تەڭگە، ساتۋ - 517,59 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,86 تەڭگە، ساتۋ - 606,24 تەڭگە؛
- رۋبل 6,40 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,98 - 75,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 513,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,34 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,40 تەڭگە، ساتۋ - 610,39 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,43 تەڭگە، ساتۋ - 6,58 تەڭگە؛
- يۋان 72,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,05 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 22-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,55 تەڭگەگە ارزانداپ، 515,02 تەڭگە بولدى.