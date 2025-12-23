ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:52, 23 - جەلتوقسان 2025

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 515,61 تەڭگە، ساتۋ - 517,59 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,86 تەڭگە، ساتۋ - 606,24 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,40 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,98 - 75,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 513,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,34 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,40 تەڭگە، ساتۋ - 610,39 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,43 تەڭگە، ساتۋ - 6,58 تەڭگە؛

    - يۋان 72,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,05 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 22-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,55 تەڭگەگە ارزانداپ، 515,02 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
