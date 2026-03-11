    09:53, 11 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар қымбаттады
    فوتو: "قازاقپارات" ح ا ا

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 488,75 تەڭگە، ساتۋ - 491,57 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,63 تەڭگە، ساتۋ - 574,43 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,17 - 6,31 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,13 - 74,83 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 486,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,93 تەڭگە، ساتۋ - 572,93 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,10 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە؛

    - يۋان 72,12 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,26 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 10-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,25 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,59 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
