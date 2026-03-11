اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 488,75 تەڭگە، ساتۋ - 491,57 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,63 تەڭگە، ساتۋ - 574,43 تەڭگە؛
- رۋبل 6,17 - 6,31 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,13 - 74,83 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 486,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,93 تەڭگە، ساتۋ - 572,93 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,10 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە؛
- يۋان 72,12 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,26 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 10-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,25 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,59 تەڭگە بولدى.