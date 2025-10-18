ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:05, 18 - قازان 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 538,85 تەڭگە، ساتۋ - 541,18 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 626,89 تەڭگە، ساتۋ - 631,17 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,54 - 6,68 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 76,11 - 78,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 536,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,47 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,53 تەڭگە، ساتۋ - 633,54 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,54 تەڭگە، ساتۋ - 6,69 تەڭگە.
    - يۋان 76,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

