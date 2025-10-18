11:05, 18 - قازان 2025 | GMT +5
اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 538,85 تەڭگە، ساتۋ - 541,18 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 626,89 تەڭگە، ساتۋ - 631,17 تەڭگە؛
- رۋبل 6,54 - 6,68 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,11 - 78,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 536,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,47 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,53 تەڭگە، ساتۋ - 633,54 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,54 تەڭگە، ساتۋ - 6,69 تەڭگە.
- يۋان 76,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛