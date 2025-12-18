ق ز
    11:24, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاننىڭ باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 515,43 تەڭگە، ساتۋ - 517,76 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 602,27 تەڭگە، ساتۋ - 607,61 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,40 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,92 - 75,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 512,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 519,60 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,60 تەڭگە، ساتۋ - 607,56 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە؛

    - يۋان 72,87 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 17-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,5 تەڭگەگە ارزانداپ، 514,31 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
