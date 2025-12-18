اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاننىڭ باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 515,43 تەڭگە، ساتۋ - 517,76 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 602,27 تەڭگە، ساتۋ - 607,61 تەڭگە؛
- رۋبل 6,40 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,92 - 75,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 512,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 519,60 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,60 تەڭگە، ساتۋ - 607,56 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە؛
- يۋان 72,87 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 17-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,5 تەڭگەگە ارزانداپ، 514,31 تەڭگە بولدى.