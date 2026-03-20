اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 478,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 485,26 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,21 تەڭگە، ساتۋ - 560,18 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,50 تەڭگە، ساتۋ - 5,91 تەڭگە؛
- يۋان 71,92 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 480,35 تەڭگە، ساتۋ - 482,39 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,01 تەڭگە، ساتۋ - 558,15 تەڭگە؛
- رۋبل 5,61 - 5,84 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,30 - 74,17 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 19-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,23 تەڭگەگە ارزانداپ، 482,32 تەڭگە بولدى.