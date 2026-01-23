10:41, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5
اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 505,81 تەڭگە، ساتۋ - 508,31 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,68 تەڭگە، ساتۋ - 595,13 تەڭگە؛
- رۋبل 6,51 - 6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,71 - 76,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 504,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,00 تەڭگە، ساتۋ - 599,93 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 74,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,38 تەڭگەدەن ساتىلادى.