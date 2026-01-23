ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:41, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    юань и доллар
    Фото: Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 505,81 تەڭگە، ساتۋ - 508,31 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,68 تەڭگە، ساتۋ - 595,13 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,51 - 6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 73,71 - 76,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 504,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,00 تەڭگە، ساتۋ - 599,93 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
    - يۋان 74,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,38 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
