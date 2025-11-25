ق ز
    10:40, 25 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар, тенге, теңге
    كوللاج: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 519,85 تەڭگە، ساتۋ - 521,83 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,04 تەڭگە، ساتۋ - 603,42 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,48 - 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 73,67 - 76,19 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 518,52 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 523,49 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,66 تەڭگە، ساتۋ - 604,66 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە؛
    - يۋان 74,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,75 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 24-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,05 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 519,98 تەڭگە بولدى.

     

