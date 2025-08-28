ق ز
    10:07, 28 - تامىز 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    обмен валют, ақша айырбастау
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 537,65 تەڭگە، ساتۋ - 539,60 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,11 تەڭگە، ساتۋ - 627,35 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,57 - 6,68 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 73,69-76,78 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 536,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,68 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,39 تەڭگە، ساتۋ - 627,44 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,61 تەڭگە، ساتۋ - 6,68 تەڭگە.
    - يۋان 73,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,78 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 27-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 537,63 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
