اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 537,65 تەڭگە، ساتۋ - 539,60 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,11 تەڭگە، ساتۋ - 627,35 تەڭگە؛
- رۋبل 6,57 - 6,68 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,69-76,78 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 536,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,68 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,39 تەڭگە، ساتۋ - 627,44 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,61 تەڭگە، ساتۋ - 6,68 تەڭگە.
- يۋان 73,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,78 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 27-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 537,63 تەڭگە بولدى.