KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار مەن يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 456,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 529,00 تەڭگە، ساتۋ - 539,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,30 تەڭگە، ساتۋ - 5,60 تەڭگە؛

    - يۋان 68,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,56 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 457,73 تەڭگە، ساتۋ - 460,56 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,80 تەڭگە، ساتۋ - 539,20 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,31 - 5,45 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,47 - 71,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 456,88 تەڭگە بولدى.

    الەمدىك نارىقتى Brent باعاسى 94 دوللارعا جۋىقتادى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور