اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار مەن يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 456,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 529,00 تەڭگە، ساتۋ - 539,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,30 تەڭگە، ساتۋ - 5,60 تەڭگە؛
- يۋان 68,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,56 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 457,73 تەڭگە، ساتۋ - 460,56 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,80 تەڭگە، ساتۋ - 539,20 تەڭگە؛
- رۋبل 5,31 - 5,45 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,47 - 71,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 456,88 تەڭگە بولدى.
الەمدىك نارىقتى Brent باعاسى 94 دوللارعا جۋىقتادى.