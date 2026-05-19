KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Нацбанк РК в мае планирует реализовать из Нацфонда до 500 млн долларов
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 465,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,84 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,03 تەڭگە، ساتۋ - 551,03 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,09 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە؛

    - يۋان 67,44 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,01 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 467,93 تەڭگە، ساتۋ - 470,04 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,43 تەڭگە، ساتۋ - 549,61 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,24 - 6,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,35 - 70,82 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 18-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,34 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 467,58 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    اۆتور