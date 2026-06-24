KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 483,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,00 تەڭگە، ساتۋ - 563,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,17 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە؛

    - يۋان 69,23 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,21 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 486,22 تەڭگە، ساتۋ - 488,11 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 554,67 تەڭگە، ساتۋ - 560,08 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,22 - 6,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,63 - 74,10 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، -ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,8 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 486,19 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور