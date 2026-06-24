اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 483,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,00 تەڭگە، ساتۋ - 563,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,17 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە؛
- يۋان 69,23 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,21 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 486,22 تەڭگە، ساتۋ - 488,11 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 554,67 تەڭگە، ساتۋ - 560,08 تەڭگە؛
- رۋبل 6,22 - 6,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,63 - 74,10 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، -ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,8 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 486,19 تەڭگە بولدى.