    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM-استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 468,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,03 تەڭگە، ساتۋ - 553,92 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛

    - يۋان 67,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,98 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 471,05 تەڭگە، ساتۋ - 473,16 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 547,46 تەڭگە، ساتۋ - 552,34 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,34 - 6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 67,66 - 70,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 25-مامىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,42 تەڭگەگە ءوسىپ، 472,48 تەڭگە بولدى.

    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور