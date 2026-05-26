اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM-استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 468,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,03 تەڭگە، ساتۋ - 553,92 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛
- يۋان 67,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,98 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 471,05 تەڭگە، ساتۋ - 473,16 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 547,46 تەڭگە، ساتۋ - 552,34 تەڭگە؛
- رۋبل 6,34 - 6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,66 - 70,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 25-مامىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,42 تەڭگەگە ءوسىپ، 472,48 تەڭگە بولدى.