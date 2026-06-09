KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 482,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 489,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,04 تەڭگە، ساتۋ - 568,01 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 68,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,75 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 485,90 تەڭگە، ساتۋ - 488,31 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 560,07 تەڭگە، ساتۋ - 565,48 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,40 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,31 - 72,94 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 8-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,46 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 484,78 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور