اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 482,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 489,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,04 تەڭگە، ساتۋ - 568,01 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 68,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,75 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 485,90 تەڭگە، ساتۋ - 488,31 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 560,07 تەڭگە، ساتۋ - 565,48 تەڭگە؛
- رۋبل 6,40 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,31 - 72,94 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 8-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,46 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 484,78 تەڭگە بولدى.