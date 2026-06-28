اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 482,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 489,98 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,00 تەڭگە، ساتۋ - 560,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,90 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە؛
- يۋان 69,61 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,34 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 485,78 تەڭگە، ساتۋ - 487,72 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,10 تەڭگە، ساتۋ - 558,62 تەڭگە؛
- رۋبل 5,90 - 6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,82 - 74,19 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,16 تەڭگەگە ءوسىپ، 486,47 تەڭگە بولدى.