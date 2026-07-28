KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    27 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار 469,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,93 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,95 تەڭگە، ساتۋ - 545,00 تەڭگە؛

    رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,70 تەڭگە، ساتۋ - 6,10 تەڭگە؛

    يۋان 68,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,34 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار: ساتىپ الۋ - 467,74 تەڭگە، ساتۋ - 474,38 تەڭگە؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,21 تەڭگە، ساتۋ - 542,21 تەڭگە؛

    رۋبل 5,65-5,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    يۋان 68,56-71,11 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 27-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,58 تەڭگە ءتۇسىپ، 473,40 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور