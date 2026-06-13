KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото: Pexels

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 486,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 563,03 تەڭگە، ساتۋ - 573,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,49 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە؛

    - يۋان 68,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,95 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 488,83 تەڭگە، ساتۋ - 491,50 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 564,46 تەڭگە، ساتۋ - 569,46 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,53 - 6,65 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,47 - 73,02 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 12-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,44 تەڭگەگە ءوسىپ، 489,33 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور