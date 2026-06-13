اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 486,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 563,03 تەڭگە، ساتۋ - 573,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,49 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە؛
- يۋان 68,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,95 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 488,83 تەڭگە، ساتۋ - 491,50 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 564,46 تەڭگە، ساتۋ - 569,46 تەڭگە؛
- رۋبل 6,53 - 6,65 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,47 - 73,02 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 12-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,44 تەڭگەگە ءوسىپ، 489,33 تەڭگە بولدى.