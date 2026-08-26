KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: gazeta.uz

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 454,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 462,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 526,00 تەڭگە، ساتۋ - 536,01 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,00 تەڭگە، ساتۋ - 5,35 تەڭگە؛

    - يۋان 68,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,38 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 457,30 تەڭگە، ساتۋ - 459,69 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 530,29 تەڭگە، ساتۋ - 535,79 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,20 - 5,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,43 - 70,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 25-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,83 تەڭگەگە ءوسىپ، 458,48 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور