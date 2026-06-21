اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 484,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,00 تەڭگە، ساتۋ - 568,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 69,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,09 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 488,37 تەڭگە، ساتۋ - 490,25 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 559,55 تەڭگە، ساتۋ - 564,81 تەڭگە؛
- رۋبل 6,36 - 6,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,44 - 73,90 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,64 تەڭگەگە ءوسىپ، 488,37 تەڭگە بولدى.