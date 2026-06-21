KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 484,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,00 تەڭگە، ساتۋ - 568,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 69,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,09 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 488,37 تەڭگە، ساتۋ - 490,25 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 559,55 تەڭگە، ساتۋ - 564,81 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,36 - 6,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,44 - 73,90 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,64 تەڭگەگە ءوسىپ، 488,37 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور