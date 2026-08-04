KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    4 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 469,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,88 تەڭگە، ساتۋ - 547,91 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,53 تەڭگە، ساتۋ - 5,73 تەڭگە؛

    - يۋان 68,78 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,27 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 472,15 تەڭگە، ساتۋ - 474,47 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,64 تەڭگە، ساتۋ - 546,80 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,60 - 5,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,52 - 71,05 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 3-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,57 تەڭگەگە ءوسىپ، 475,38 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور