اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 469,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,88 تەڭگە، ساتۋ - 547,91 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,53 تەڭگە، ساتۋ - 5,73 تەڭگە؛
- يۋان 68,78 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,27 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 472,15 تەڭگە، ساتۋ - 474,47 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,64 تەڭگە، ساتۋ - 546,80 تەڭگە؛
- رۋبل 5,60 - 5,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,52 - 71,05 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 3-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,57 تەڭگەگە ءوسىپ، 475,38 تەڭگە بولدى.