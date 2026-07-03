اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 472,92 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 479,90 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,80 تەڭگە، ساتۋ - 551,79 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,70 تەڭگە، ساتۋ - 6,01 تەڭگە؛
- يۋان 69,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,18 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 474,65 تەڭگە، ساتۋ - 477,27 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,30 تەڭگە، ساتۋ - 547,23 تەڭگە؛
- رۋبل 5,85 - 6,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,16 - 73,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 2-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,76 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 474,47 تەڭگە بولدى.