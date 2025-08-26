اقشا اۋدارىمدارىنا باقىلاۋ كۇشەيەدى: مينيسترلىك جاڭا ەرەجە ەنگىزبەك
استانا. KAZINFORM – قازاقستاندا بانك شوتتارى مەن اۋدارىمداردى تەكسەرۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى دايىندالىپ جاتىر.
نە وزگەرەدى؟
قارجى مينيسترلىگىنىڭ جوباسىنا سايكەس ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر كىرىستەر مەن مۇلىك تۋرالى دەكلاراتسيا تاپسىراتىن جەكە تۇلعالاردىڭ شوتتارى بويىنشا سالىق ورگاندارىنا ەگجەي-تەگجەيلى اقپارات بەرۋگە مىندەتتى. تىزىمگە مىنالار كىرەدى:
شوت نومىرلەرى مەن ونداعى قالدىقتار تۋرالى مالىمەتتەر؛
جىل ىشىندەگى اقشا اينالىمى؛
وسىنداي تۇلعالارعا بەرىلگەن كرەديتتەر، ونىڭ ىشىندە وتەلگەن سوما مەن ەسەپتەلگەن پايىز تۋرالى دەرەك؛
20 مىڭ ا ە ك- تەن اساتىن (2025-جىلى 73 ميلليون تەڭگەدەن جوعارى) مۇلىكتى ساتىپ الۋ كەزىندەگى اقشا اينالىمى.
بۇل نە ءۇشىن قاجەت؟
قارجى مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، وزگەرىستىڭ ماقساتى - جالپىعا بىردەي دەكلاراتسيالاۋ اياسىندا ازاماتتاردىڭ كىرىستەرى مەن مۇلكىنە باقىلاۋدى كۇشەيتۋ. سالىق ورگاندارى ءىرى مامىلەلەردى قاشىقتان قاداعالاپ، ولاردى بەرىلگەن دەكلاراتسيالارمەن سالىستىرا الادى. بۇل ءادىس ءادىل سالىق سالىپ، بيۋجەت كىرىسىن ارتتىرۋعا جانە كولەڭكەلى ەكونوميكانى قىسقارتۋعا كومەكتەسەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا قىركۇيەكتەن باستاپ موبيلدى اۋدارىمداردى تەكسەرۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى كۇشىنە ەنەتىنى حابارلاندى. بيىل ءۇش اي ءۇشىن 1 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن شەك ەنگىزىلەدى.