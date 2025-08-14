ا ق ش قىتايعا زاڭسىز جەتكىزىلۋى مۇمكىن ميكروچيپتەرگە جاسىرىن ترەكەرلەر ورناتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىتايعا زاڭسىز جەتكىزىلۋى مۇمكىن ميكروچيپ پارتيالارىنا جاسىرىن باقىلاۋ قۇرىلعىلارىن ورناتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى AZƏRTAC.
دەرەككوزدەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل شارالار ا ق ش ەكسپورتتىق شەكتەۋلەرىنىڭ بۇزىلۋىن انىقتاۋعا باعىتتالعان جانە تەك قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تەرگەۋ بارىسىندا نازار اۋدارعان جەكەلەگەن ميكروسحەما پارتيالارىنا عانا قولدانىلادى. ميكروسحەمالاردىڭ ورنالاسقان جەرىن باقىلاۋ بيلىككە ەكسپورتتىق باقىلاۋ نورمالارىن بۇزعان تۇلعالار مەن كومپانيالارعا قارسى ءىس قوزعاۋعا نەگىز بەرەدى.
Reuters دەرەككوزدەرى وزدەرىنە Dell ،Supermicro ،Nvidia جانە AMD كومپانيالارى ونىمدەرىنىڭ كەيبىر پارتيالارىنا جاسىرىن باقىلاۋ قۇرالدارى ورناتىلعانى بەلگىلى ەكەنىن حابارلاعان. ولاردىڭ ايتۋىنشا، ترەكەرلەر كوبىنە قاپتاماعا ورنالاستىرىلادى، ءبىراق كەيدە تىكەلەي قۇرىلعىنىڭ وزىنە دە قويىلادى.
بۇعان دەيىن Bloomberg اگەنتتىگى قىتاي بيلىگى كەيبىر جەرگىلىكتى كومپانيالارعا امەريكالىق Nvidia كومپانياسىنىڭ H20 ميكروچيپتەرىن قولدانۋدان باس تارتۋ جونىندە ەسكەرتۋ جولداعانىن حابارلاعان. مۇنداي شەشىم ا ق ش چيپتەرى ورنالاسقان جەردى باقىلاپ، قاشىقتان ءوشىرۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپپەن تۇسىندىرىلگەن. ق ح ر ءوز جارتىلاي وتكىزگىشتەر نارىعىن بەلسەندى دامىتىپ، وتاندىق ءونىمدى پايدالانۋعا كوشۋدى ۇسىنىپ وتىر.
9 - تامىزدا Financial Times گازەتى ا ق ش ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ ونەركاسىپ جانە قاۋىپسىزدىك بيۋروسى تەحنولوگيالىق كومپانيا Nvidia عا قىتايعا H20 چيپتەرىن ساتۋ ءۇشىن ليتسەنزيا بەرگەنىن جازدى. بيىل ساۋىردە ا ق ش بيلىگى كومپانياعا قىتايعا چيپ جەتكىزۋ ءۇشىن ەندى ارنايى ليتسەنزيا قاجەت بولاتىنىن حابارلاعان. ۆاشينگتون جاڭا تالاپتى «اتالعان ءونىم سۋپەركومپيۋتەردە قولدانىلۋى مۇمكىن» دەپ ءتۇسىندىردى.