اقبايان مۇقانعاليەۆاعا قاتىستى ءىس: پروكۋراتۋرا جاڭا دەرەكتى جاريالادى
استانا. قازاقپارات - اقبايان مۇقانعاليەۆاعا قاتىستى جاڭا دەرەك پايدا بولدى. اتىراۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى كەيبىر مالىمەتتى ءبولىستى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ءىس ماتەريالدارىنان اقبايان مۇقانعاليەۆاعا قاتىستى ق ك- ءنىڭ 434-بابىندا كوزدەلگەن (قىلمىس تۋرالى حابارلاماۋ) قىلمىستىق ءىس بولەك قارالعان.
«تەرگەپ-تەكسەرۋ ناتيجەسىندە مۇقانعاليەۆانىڭ ارەكەتىندە ق ك- ءنىڭ 434-بابىندا كوزدەلگەن قۇقىقبۇزۋشىلىق بەلگىلەرى دالەلدەنبەۋىنە بايلانىستى 24-ماۋسىمدا ق پ ك- ءنىڭ 35-بابى 1-بولىگى 2) تارماعى نەگىزىندە سوتالدى تەرگەپ-تەكسەرۋ توقتاتىلدى»، - دەپ جازىلعان رەداكسياعا بەرىلگەن جاۋاپتا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اقبايان مۇقانعاليەۆاعا جاسالعان العاشقى پسيحياتريالىق ساراپتاما قورىتىندىسى شىقتى. ماماندار ونىڭ پسيحيكالىق جاعدايى تۋرالى تۇپكىلىكتى قورىتىندى جاساۋ ءۇشىن قوسىمشا باقىلاۋ مەن تەكسەرىس قاجەت دەپ تاپتى.
ەسكە سالايىق، بۇل ءىس بويىنشا ايىپتالۋشى - سۇلتان سارسەماليەۆ. ول ءوزىنىڭ بۇرىنعى جۇبايى اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ اتا-اناسىن، اعاسى مەن اپكەسىن ءولتىردى دەپ ايىپتالىپ وتىر. قايعىلى وقيعا 2025-جىلدىڭ اياعىندا اتىراۋ وبلىسىنىڭ جانگەلدين اۋىلىندا بولعان.