اقايەۆ جاپاروۆتىڭ بيلىكتە تاعى 10 جىل قالۋىن قولدادى
استانا. قازاقپارات - قىرعىزستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى اسقار اقايەۆ قازىرگى مەملەكەت باسشىسى سادىر جاپاروۆقا ەلدى باسقارۋ ءۇشىن قوسىمشا ۋاقىت بەرۋ قاجەت دەپ سانايدى. ول بۇل پىكىرىن 19-ماۋسىم كۇنى ىستىقكولدە وتكەن حالىقارالىق فورۋمدا ايتتى، دەپ حابارلايدى dalanews.kz.
اقايەۆتىڭ سوزىنشە، بۇگىندە قىرعىزستاندا اۋقىمدى جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر جانە بۇل ۇدەرىستى ول «قىرعىزدىڭ ەكونوميكالىق كەرەمەتى» دەپ باعالادى.
«قازىرگى پرەزيدەنتكە وسى ەكونوميكالىق باعدارلامانى تولىق ىسكە اسىرۋ ءۇشىن حالىق قوسىمشا ماندات بەرگەنى دۇرىس بولار ەدى. مۇنداي جوبالاردى اياقتاۋعا كەمىندە 8-10 جىل قاجەت»، - دەدى ەكس-پرەزيدەنت.
اسقار اقايەۆ قىرعىزستاندى 1990 -جىلدان 2005 -جىلعا دەيىن باسقاردى. ول 2005 -جىلعى ناۋرىز رەۆوليۋتسياسىنان كەيىن قىزمەتىنەن كەتىپ، سودان بەرى ماسكەۋدە تۇرىپ كەلەدى.
2022 -جىلى اقايەۆ قىرعىزستانعا ەكى رەت كەلىپ، «قۇم ءتور» كەن ورنىنا قاتىستى جەمقورلىق ءىسى بويىنشا تەرگەۋگە قاتىسقان. كەيىن باس پروكۋراتۋرا قىلمىستىق قۋدالاۋ مەرزىمىنىڭ وتۋىنە بايلانىستى وعان تاعىلعان ايىپتاردىڭ الىنعانىن حابارلاعان.
بىلتىر قىركۇيەكتە بۇرىنعى پرەزيدەنت پارلامەنتتەن وزىنە ەكس-پرەزيدەنت مارتەبەسىن قايتارۋدى سۇراعانىمەن، بۇل ءوتىنىش قولداۋ تاپپادى.
ايتا كەتەيىك، اقايەۆتىڭ ءوزى بيلىك باسىندا بولعان جىلدارى پرەزيدەنتتىك وكىلەتتىگىن بىرنەشە مارتە ۇزارتقان.