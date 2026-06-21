ناۋقاس جارى مەن بالالارىن باعىپ جۇرگەن اكە قالاي اياق استىنان باسپانالى بولدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - ماۋسىم ايىنىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسى - اكەلەر كۇنى قارساڭىندا قىزىلوردا وبلىسىندا ءتورتىنشى مارتە وبلىستىق اكەلەر فورۋمى ءوتتى.
«اكە تاربيەسى - ۇلتتىڭ رۋحاني دىڭگەگى» اتتى ءىس-شارا ەر ازاماتتىڭ وتباسى مەن قوعامداعى مارتەبەسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. فورۋمدا وتباسى قۇندىلىقتارىن ناسيحاتتاپ، وسكەلەڭ ۇرپاق تاربيەسىنە ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ جۇرگەن اكەلەر ماراپات تورىنەن كورىندى.
ال قالا تۇرعىنى جاندوس كامالوۆقا ءۇش بولمەلى پاتەردىڭ كىلتى تابىستالدى. Kazinform تىلشىسىمەن سۇحباتتا ول ءوزى ءۇشىن دە، وتباسى ءۇشىن دە مۇنىڭ كۇتپەگەن سىي بولعانىن جەتكىزدى.
- كەلىنشەگىممەن وتباسىن قۇرعانىما سەگىز جىل بولدى. ەكى بالا تاربيەلەپ وتىرمىز. ءبىراق ءالى كۇنگە پاتەر جالداپ تۇرامىز. كوشىپ-قونىپ ءجۇرۋدىڭ ازابىن ونى باسىنان وتكەرگەن ادام جاقسى بىلەدى. ۇيىمداستىرۋشىلار بۇگىنگى جيىنعا ۇلگىلى اكە رەتىندە شاقىرىپ، ماراپاتتايتىنىن ايتقان ەدى. ءبىراق «پاتەر كىلتى تابىستالادى» دەگەندە اڭ-تاڭ بولدىم. بالالارىم دا، ايەلىم دە تۇسىنبەي تۇر. ويلاماعان جەردەن كوپتەن كۇتكەن ارمانىمىز ورىندالدى، راسىندا بۇل ءبىز ءۇشىن توسىنسىي بولدى، - دەدى جاندوس كامالوۆ.
كەيىپكەرىمىز - مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جۇبايىنا جانە ەكى بالاسىنا قامقور بولىپ وتىرعان ارداقتى اكە. ءوزى قالاداعى ساۋدا ورتالىعىندا جۇمىس ىستەيدى. الايدا كۇندەلىكتى قاربالاس اراسىندا بالا تاربيەسىن نازاردان قالت جىبەرمەيدى.
- قىزىم 8، ۇلىم 5 جاستا. اتا-انالار جينالىسىنا، ولاردىڭ ءىس-شارالارىنا ءوزىم قاتىسىپ تۇرامىن. بالالارىمنىڭ ساباق ۇلگەرىمى جاقسى، ەكەۋىنىڭ ونەرگە دە، بىلىمگە دە قىزىعۋشىلىعى باسىم. ۇلگىلى اكە بولۋدىڭ ەشقانداي ەرەجەسى جوق. بالا تاربيەسىن ءبىرىڭعاي ايەلگە ىسىرىپ سالۋعا بولمايدى. باستىسى، وتباسى سىيلاستىق پەن اۋىزبىرشىلىككە قۇرىلعان بولسا، ۇزاققا بارادى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، بۇگىنگى فورۋمعا «اكەلەر وداعى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بەكدايىر كۇزەمباي، ءماسليحات دەپۋتاتتارى، زيالى قاۋىم وكىلدەرى، اۋدانداردان كەلگەن، ءتۇرلى سالادا تابىسقا جەتىپ، كاسىبى مەن ەڭبەگى ارقىلى ەلگە ۇلگى بولىپ جۇرگەن ازاماتتار قاتىستى.