اقنار گۇلستاننىڭ ءولىمى: ەل ەستىمەگەن تىڭ دەرەك جاريا بولدى
استانا. KAZINFORM - جۇمباق جاعدايدا كوز جۇمعان اقنار گۇلستاننىڭ ولىمىنە قاتىستى تەرگەۋ ءالى اياقتالعان جوق.
قىلمىستىق ءىس ماتەريالدارىنىڭ ءبىر بولىگى قىتايعا جولدانعان. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا ءىس ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە قاراستى تەرگەۋ دەپارتامەنتىنىڭ وندىرىسىندە. تەرگەۋگە الماتىدان اسا ماڭىزدى ىستەر بويىنشا اعا تەرگەۋشى تارتىلعان.
«ساراپتاما قورىتىندىسى مەن قىلمىستىق ءىستىڭ كەيبىر ماتەريالدارى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا جىبەرىلدى. قازىر سول جاقتاعى ارىپتەستەردەن جاۋاپ كۇتىپ وتىرمىز»، - دەدى سانجار ءادىلوۆ.
مينيستر ورىنباسارى مۇنداي شەشىم اقنار گۇلستاننىڭ قىتايدا تۇرىپ، سول ەلدە ءبىلىم الۋىمەن بايلانىستى ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
سونداي-اق ول بۇل ءىس بويىنشا ازىرگە ەشكىم كۇدىكتى دەپ تانىلماعانىن ايتتى. تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر.