اقپاننان باستاپ موتور مايلارىن مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋ ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى 2026-جىلعى اقپان ايىنان باستاپ موتور مايلارىن مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋ ەنگىزىلەتىنى تۋرالى حابارلايدى. اتالعان شارا «تاڭبالاۋعا جاتاتىن تاۋارلار تىزبەسىن ايقىنداۋ تۋرالى» ءتيىستى بۇيرىققا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى.
جاڭا قۇقىقتىق تالاپتارعا ۋاقتىلى دايىندالۋ ماقساتىندا وندىرۋشىلەرگە، يمپورتتاۋشىلارعا، سونداي-اق كوتەرمە جانە بولشەك ساۋدامەن اينالىساتىن نارىق قاتىسۋشىلارىنا تاۋارلاردى تاڭبالاۋ جانە قاداعالاۋ جونىندەگى اقپاراتتىق جۇيەدە تىركەۋ راسىمىنەن ءوتۋ قاجەتتىگى ەسكەرتىلەدى. نارىق قاتىسۋشىلارى ءۇشىن اقپاراتتىق جۇيەگە قولجەتىمدىلىك رەسمي ۆەب-رەسۋرسى ارقىلى قامتاماسىز ەتىلدى.
جاڭا رەتتەۋ تەتىگىن ەنگىزۋ كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى. اعىمداعى جىلدىڭ اقپان ايىنان باستاپ كورسەتىلگەن مەرزىمنەن كەيىن وندىرىلگەن نەمەسە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنا اكەلىنگەن موتور مايلارى مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋعا جاتادى. ال تاۋار قوزعالىسىن جەتكىزۋ تىزبەگىنىڭ بارلىق كەزەڭىندە تولىق قاداعالاۋ رەجيمى 2027-جىلعى 1-اقپاننان باستاپ ەنگىزىلەدى.
- اتالعان جاڭاشىلدىقتىڭ نەگىزگى ماقساتى - نارىقتاعى اشىقتىقتى ارتتىرۋ جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، قازىر ساتىلىپ جاتقان موتور مايلارىنىڭ ەداۋىر بولىگى كولەڭكەلى اينالىمدا بولۋى مۇمكىن. جوسىقسىز جەتكىزۋشىلەر كونترافاكتىلىك ءونىمدى قۇيۋ كەزىندە تانىمال برەندتەردىڭ ءتۇپنۇسقا قاپتاماسىن پايدالانىپ، جالعان ءونىمدى سىرتقى بەلگىلەرى بويىنشا ءتۇپنۇسقادان اجىراتۋ مۇمكىن بولمايتىنداي ەتىپ ۇسىنادى. مۇنداي ساپاسىز ءونىمدى پايدالانۋ اۆتوكولىك يەلەرى ءۇشىن قوزعالتقىشتىڭ ىستەن شىعۋىنا جانە ەداۋىر قارجىلىق شىعىندارعا اكەلەتىن قاۋىپ توندىرەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو.
Data Matrix سايكەستەندىرۋ قۇرالدارى ارقىلى سيفرلىق تاڭبالاۋدى ەنگىزۋ وسى ماسەلەلەردى شەشۋگە باعىتتالعان. ءاربىر كانيسترگە كوشىرىپ الۋ نەمەسە قايتا پايدالانۋ مۇمكىن بولمايتىن بىرەگەي سيفرلىق كودتىڭ بەرىلۋى ءونىم اينالىمىن تولىق باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اتالعان مەحانيزم ءاربىر تاۋاردىڭ - زاۋىتتان نەمەسە شەكارادان باستاپ دۇكەن سورەسىنە دەيىنگى قوزعالىسىن اشىق ءارى قاداعالانۋىن قامتاماسىز ەتىپ، كونترافاكتىلىك ءونىمدى ساتىپ الۋ تاۋەكەلىن ازايتادى.
بۇدان بۇرىن قازاقستاندا سىرا، موتور مايى سىندى ونىمدەر تاڭبالاناتىنىن جازعانبىز.