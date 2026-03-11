اقپاندا كىمدەرگە ەڭ جوعارى جالاقى ۇسىنىلدى؟
استانا. KAZINFORM - اقپاندا Enbek.kz ەلەكترون ەڭبەك بيرجاسىندا جۇمىس بەرۋشىلەر 99 مىڭ بوس جۇمىس ورنىن، ال جۇمىس ىزدەۋشىلەر 124,9 مىڭ تۇيىندەمە جاريالادى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، اقپاندا جۇمىس بەرۋشىلەر مىنا ماماندىقتارعا ەڭ جوعارى جالاقى ۇسىنعان:
مۇناي جانە گاز كەن ورىندارىن يگەرۋ جونىندەگى ينجەنەر-ازىرلەۋشى - شامامەن 3,6 ميلليون تەڭگە؛
قۇرىلىس سالاسىنداعى جوبانىڭ باس تەحنولوگى - 2,8 ميلليون تەڭگە؛
ماتەريالتانۋ تەحنيگى - 2,2 ميلليون تەڭگە.
جۇمىس ىزدەۋشىلەر بويىنشا مىنا ماماندىق يەلەرى جوعارى جالاقى سۇراعان:
ۇشقىشتار - شامامەن 3,3 ميلليون تەڭگە؛
ينۆەستيتسيالىق جوبالار جونىندەگى ديرەكتورلار - 2,1 ميلليون تەڭگە؛
وقۋ كۋرستارىن ازىرلەۋشىلەر - 2 ميلليون تەڭگە.