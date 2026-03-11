    21:28, 11 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اقپاندا كىمدەرگە ەڭ جوعارى جالاقى ۇسىنىلدى؟

    استانا. KAZINFORM - اقپاندا Enbek.kz ەلەكترون ەڭبەك بيرجاسىندا جۇمىس بەرۋشىلەر 99 مىڭ بوس جۇمىس ورنىن، ال جۇمىس ىزدەۋشىلەر 124,9 مىڭ تۇيىندەمە جاريالادى.

    ы
    Коллаж: Kazinform

    ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، اقپاندا جۇمىس بەرۋشىلەر مىنا ماماندىقتارعا ەڭ جوعارى جالاقى ۇسىنعان:

    مۇناي جانە گاز كەن ورىندارىن يگەرۋ جونىندەگى ينجەنەر-ازىرلەۋشى - شامامەن 3,6 ميلليون تەڭگە؛

    قۇرىلىس سالاسىنداعى جوبانىڭ باس تەحنولوگى - 2,8 ميلليون تەڭگە؛

    ماتەريالتانۋ تەحنيگى - 2,2 ميلليون تەڭگە.

    جۇمىس ىزدەۋشىلەر بويىنشا مىنا ماماندىق يەلەرى جوعارى جالاقى سۇراعان:

    ۇشقىشتار - شامامەن 3,3 ميلليون تەڭگە؛

    ينۆەستيتسيالىق جوبالار جونىندەگى ديرەكتورلار - 2,1 ميلليون تەڭگە؛

    وقۋ كۋرستارىن ازىرلەۋشىلەر - 2 ميلليون تەڭگە.

    Күнсұлтан Отарбай
