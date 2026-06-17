اق كىتاپ: قىتاي جاھاندىق باسقارۋدىڭ جاڭا تۇجىرىمداماسىن ۇسىندى
استانا. قازاقپارات – ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ باسپا ءسوز كانتسەليارياسى «جاھاندىق باسقارۋدىڭ نەعۇرلىم ءادىل ءارى ءتيىمدى جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ: قىتايدىڭ تۇجىرىمدامالارى، باستامالارى جانە ارەكەتتەرى» اتتى اق كىتاپتى جاريالادى، دەپ حابارلايدى ulysmedia.kz.
شينحۋا اقپارات اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، قۇجاتتىڭ نەگىزگى ماقساتى - قىتايدىڭ جاھاندىق باسقارۋ سالاسىنداعى ۇستانىمدارىن، باستامالارى مەن ناقتى قادامدارىن تانىستىرۋ، سونداي-اق حالىقارالىق قوعامداستىقتا ورتاق تۇسىنىستىكتى نىعايتىپ، جاھاندىق سىن-قاتەرلەرگە بىرلەسىپ جاۋاپ بەرۋگە شاقىرۋ.
اق كىتاپتا جاھاندىق باسقارۋ بۇكىل ادامزاتقا ورتاق ماسەلە ەكەنى جانە ءادىل حالىقارالىق جۇيە قۇرۋ الەم ەلدەرىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى ورتاق ماقساتى رەتىندە قاراستىرىلاتىنى اتاپ وتىلەدى. قىتاي بۇل پروتسەستە بەلسەندى قاتىسۋشى ءارى ۇلەس قوسۋشى مەملەكەت رەتىندە كورسەتىلگەن.
قۇجاتتا شي جينپيڭ ۇسىنعان «ادامزاتتىڭ ورتاق تاعدىرى قاۋىمداستىعىن قۇرۋ» تۇجىرىمداماسى نەگىزگى باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە اتالادى. سونداي-اق ول مۋلتيلاتەراليزمدى نىعايتۋ، تەڭ قۇقىقتى كوپپوليارلى الەم قۇرۋ جانە ينكليۋزيۆتى جاھاندىق ەكونوميكانى دامىتۋ قاجەتتىگىن العا تارتقان.
اقپاراتقا سايكەس، 2025-جىلى شي جينپيڭ جاھاندىق باسقارۋدى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان جاڭا باستاما ۇسىنعان. بۇل باستاما حالىقارالىق جۇيەنى رەفورمالاۋ جانە باسقارۋ تەتىكتەرىن جاڭارتۋعا ارنالعان.
اق كىتاپتا اتالعان باستاماعا شامامەن 160 مەملەكەت پەن حالىقارالىق ۇيىم قولداۋ بىلدىرگەنى، سونداي-اق 60 تان استام ەل «جاھاندىق باسقارۋ دوستارى» توبىنا قوسىلعانى كورسەتىلگەن.
قۇجاتتا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءرولىن ساقتاۋ جانە نىعايتۋ نەگىزگى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى ەكەنى ايتىلعان. سونىمەن قاتار بارلىق ەلدەر حالىقارالىق قۇقىققا جانە ب ۇ ۇ جارعىسىنا نەگىزدەلگەن ءتارتىپتى ساقتاۋى ءتيىس ەكەنى باسا كورسەتىلەدى.
اق كىتاپ كىرىسپە مەن قورىتىندىدان بولەك بەس بولىمنەن تۇرادى، وندا قازىرگى الەمدىك داعدارىستار، قىتايدىڭ ۇلەسى جانە جاھاندىق باسقارۋدى دامىتۋ باعىتتارى قاراستىرىلعان.