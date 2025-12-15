اق جەيدەلى قاھارمان: اۋستراليادا لاڭكەستى توقتاتقان قاراپايىم ساتۋشى تۋرالى نە بەلگىلى
استانا. KAZINFORM - سيدنەيدە جەمىس ساتۋشى ونداعان ادامدى ولتىرگەن لاڭكەستى زالالسىزداندىردى. احمەد ءال-احمەدتىڭ وتباسى اتاپ وتكەندەي ول ومىرىندە ەشقاشان قولىنا قارۋ ۇستاپ كورمەگەن، دەپ جازادى euronews.
احمەد ءال-احمەد — 43 جاستا، ەكى بالانىڭ اكەسى، شاعىن جەمىس دۇكەنىنىڭ يەسى. ول قارۋدى قالاي قولدانۋدى بىلمەيدى. سوعان قاراماستان سيدنەيدەگى شابۋىل كەزىندە قارۋسىز كۇيىندە قارۋلى شابۋىلداۋشىنى توقتاتقان ادام رەتىندە جۇرتشىلىققا تانىلدى.
احمەد ءال-احمەدتىڭ ەرلىگى بەينەجازباعا ءتۇسىپ قالعان. كادرلاردا اق فۋتبولكا كيگەن ەر ادام - ءدال ءوزى. ول شابۋىلداۋشىلاردى ارت جاعىنان بايقاپ، بىرەۋىنە جۇگىرىپ بارىپ، ۆينتوۆكانى جۇلىپ الادى. وسىلايشا كوپتەگەن جازىقسىز ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالادى.
ودان كەيىن ءال-احمەد قارۋدى شابۋىلداۋشىعا باعىتتايدى، ال ول قاشا جونەلەدى. ەر ادام ۆينتوۆكانى اعاشقا سۇيەپ، قولىن كوتەرىپ، پوليتسياعا ءوزىنىڭ شابۋىلعا قاتىسى جوق ەكەنىن يشارامەن كورسەتەدى. سول ساتتە ەكىنشى لاڭكەس احمەدكە ەكى رەت وق اتىپ، اياعىن جانە قولىن جاراقاتتايدى.
يزرايل پرەمەر- ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ احمەد ءال-احمەدكە العىسىن ءبىلدىردى.
- ءبىز باتىلدىق تانىتقان ادامدى كوردىك. ونىڭ مۇسىلمان بولعانى انىقتالدى، مەن وعان قۇرمەت كورسەتەمىن. ول تەرروريستەردىڭ ءبىرىن جازىقسىز يەۆرەيلەردى ولتىرۋىنە جول بەرمەدى، - دەدى نەتانياحۋ.
سونداي-اق نەتانياحۋ اۋستراليا پرەمەر- ءمينيسترى ەنتوني البانيزگە ەلدەگى جۇرگىزىلىپ جاتقان ساياساتتىڭ «انتيسەميتيزمدى ءورشىتىپ وتىرعانىن» ەسكەرتكەنىن ايتتى. يزرايل بيلىگى پوليتسيا تەراكت دەپ تانىعان شابۋىلدىڭ ىقتيمال ۇيىمداستىرۋشىلارىنا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزىپ جاتىر.
احمەد ءال-احمەد اۋرۋحاناعا جەتكىزىلىپ، وعان وتا جاسالدى. قازىرگى تاڭدا ونىڭ وتباسى تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىنە ءۇمىت ارتىپ وتىر.
سيدنەيدەگى تەراكت سالدارىنان، شابۋىل جاساعانداردىڭ ءبىرىن قوسا العاندا، 12 ادام قازا تاۋىپ، 30 عا جۋىق ادام جاراقات الدى. قارا كيىنگەن بەلگىسىز ەر ادامدار بوندي- بيچ جاعاجايىندا حانۋكا مەرەكەسىن اتاپ ءوتىپ جاتقان جەرگىلىكتى يەۆرەي قاۋىمداستىعىنا وق جاۋدىرعان.